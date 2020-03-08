郝龍斌參選國民黨主席補選，最後敗給了江啟臣，對於郝龍斌為什麼要投入黨主席補選，昔日秘書、台北市議員游淑慧，聽完理由後沉默了，表示每一個人都有展現自己愛黨的方式。

游淑慧在臉書表示，對郝龍斌來說，黨主席的職責是一份責任的傳承，來自他的父親，郝柏村前院長與他自己兩代、90年的家族情感。所以一開始郝龍斌就保證，無意再選任何公職，只因為對黨的情感與責任，希望自己最後一份工作是讓國民黨回到過去，讓人「看得起」的政黨。

游淑慧曾問「你為什麼要選？」既然沒有下一步的政治企圖，為什麼要來接下這個衰老殘破的重擔。郝龍斌沉默了幾秒說，「你不明白我們這種家庭出生的對國民黨的感情。」

聽完後，游淑慧也沉默了幾秒，回說「嗯，我不明白」，但相信有一種使命感和爭取，真的只是來自於純粹的感情。

郝龍斌常說「相信國民黨好，能讓台灣更好」，雖然大家一質想淘汰他們這一代，但游淑慧說，「我個人真的很敬佩這些也曾是『大時代的兒女』的長輩」，因為他們有很多人，直到今天心裡仍總懷有對國家、對黨的濃濃使命感與愛。

「長江後浪推前浪，江山代有才人出」，游淑慧希望自己這一代，針的有足夠的能力、智慧、使命，能接棒傳承，讓國民黨更好，為國家做出貢獻。

(中時電子報)