台灣的這5件事！徹底寵壞北美人啦！(影／取自Ku's dream酷的夢youtube)

目前定居台灣的法國YouTuber「酷」，常以外國人的角度，拍攝台灣和外國文化的不同，這次他邀請同樣住在台灣的美國人，來聊聊他們是不是被徹底「寵壞」了。

「酷」找來同為YouTuber的滷蛋(美國人，來台4年)、凱西(加拿大人，來台5年)、小飛(美國人，來台8年)，一起聊聊台灣的好與不好，首先就是舉世聞名的台灣健保制度，有沒有比自己國家好，美國人都認同，但加拿大覺得自己國家也很好，因為她們看醫生免費，不用掛號費。

但滷蛋透露自己的慘痛經驗，有次手臂受傷，叫了救護車，結果收費要2千美金(約台幣6萬)，小飛也補充，朋友出車禍要用直升機送去醫院，一次就要1萬5千美金(約台幣45萬)，最後總花費是80萬5千美金(約台幣2千5百萬)，讓酷聽了都嚇歪「大家要好好珍惜住在台灣這件事」，小飛也嘆「在美國生病，要去銀行借錢」。

另外還說到台灣的含稅價、購物方便性等，其中美國一直被外界認為食物不健康、肥胖率高，但其實台灣肥胖率比美國高，所以台灣食物比較健康這點，3個人都不認同，小飛認為台灣主食主要就是飯或麵，但國外還有馬鈴薯等選擇，比較多樣化，滷蛋也補充就是看吃什麼，要選擇吃不健康，也可以每天吃麥當勞，但美國還有很多沙拉、三明治等選擇。

凱西則說應該是說台灣小吃太好吃，像她很愛夜市小吃，蔥油餅、豬血糕等，也愛喝珍奶，但這些都屬於多油、多糖，「所以比較不健康」。而台灣治安一直被外國人稱讚，這3個人都認同，在國外晚上不敢在外遊蕩，也不可能把錢包、手機放餐廳桌上離開，但台灣可以。

滷蛋也表示自己就遇過美國暴力，他和當時男朋友牽手走在路上，被一個人罵有病、去死，還拿刀追著他們跑，幸好跑到捷運站，那裡有警察，讓他嚇死了，但在台灣比較不會遇到歧視同志的人，讓他窩心讚「台灣真的是太好了」。

(中時電子報)