「我想證明，新住民不是弱勢而是優勢，如果我可以，在台灣的新住民孩子同樣能做到。」新北市汐止金龍國小主任楊小梅，9歲時為了躲避砲火而跟著家人逃到台灣，她不斷努力，並投入教育領域成為人師，未來則以成為全台第一個新住民校長為目標。

「爸爸為我取名小梅，就是希望我的生命猶如梅花堅強。」然而，在成為堅忍寒梅之前，楊小梅卻先經歷蒲公英般隨風飄零的歲月。年僅9歲，跟著家人，逃離砲火四起的故鄉越南，奔向瀰漫自由空氣的陌生國土台灣，在這裡，一家11口自由了，卻也分散了。

為了讓孩子接受教育，9個年齡大小不一的孩子，各自分散至不同的學校與單位寄宿，以獲得生活照顧與教育，每到周末全家才能團聚。楊小梅每天倉皇地生活在語言完全不通的地方，沒有朋友扶持，沒有大人陪伴，孤獨、無助且恐懼。

這樣的她，還得擔負照顧年幼妹妹之責以及課業壓力，種種情緒有如大山，沉重壓制在她幼小的身軀，每次回望那一段艱難歲月，仍難忍憂傷。婚後，楊小梅在公婆支持下投身教育工作，而當「老師」二字與楊小梅連結時，更啟動了她內心渴望服務他人的使命。

帶領楊小梅走上從師之路的關鍵人物，還有一位很特殊的角色。寄宿於救總兒童福利中心時，負責管理寄宿生的住宿阿姨，時常告訴她，不會的功課不能放棄，而要想辦法學會，「因為你只有靠自己努力，才有機會突破困境」。

為了帶領孩子向上提升，楊小梅用盡身邊所有資源。她知道，弱勢學童大多生活封閉，缺乏與人互動，因此時常主動找他們聊天，成為孩子們的心靈陪伴。她了解，弱勢學童學習資源缺乏、學習能力低落的困境，因此集結校內志工與社工人員，擔任陪讀與提供學習關懷。

從代課老師、導師、科任、組長，一直到主任、專任輔導老師，從師24年，為了服務更多人，楊小梅不斷努力以擁有更多能力，未來甚至以「校長」為目標，期望成為台灣第一位新住民校長。

(中時 )