本季很有機會闖進季後賽的籃網，8日突然宣布開除總教練艾金生，頓時引發不少謠言或爭論，甚至傳出艾金生的下台，主因是部分球員不希望他續任教頭，其中不少相關人士都認為是厄文躲在背後搞鬼，也讓籃網總管馬克斯趕緊出面否認這項謠言。

厄文會跟籃網開除艾金生牽扯上關係，其實毫不意外，因為他在過去幾季都跟球隊大搞內訌，包含主動跟騎士提出交易申請、在塞爾提克公開批評年輕隊友與撕毀續留承諾，就算來到籃網，他也批評籃網欠缺爭冠拼圖，想要奪冠還有差距。

畢竟艾金生本季面臨杜蘭特整季提前報銷，厄文也因肩傷只打20場就報廢的雙重窘境，仍靠丁維迪、利佛特、賈瑞特艾倫、喬哈里斯等二線球員，拿下28勝34敗、東區第7戰績，沒想到籃網不但不感謝他，反而在當前把他突然開除。

以目前籃網陣容來看，擁有足夠發言權的人，只有厄文、杜蘭特兩大球星，但杜蘭特先前曾放話，自己最後選了籃網的主因之一，就是看上艾金生的執教能力，如此一來，最值得懷疑「搞」走艾金生的只剩厄文，但他恐怕永遠不會承認的！

(中時 )