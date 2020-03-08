泉州酒店坍塌已救出50人 2人無生命徵象 10:272020/03/08 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月7日，福建泉州一酒店樓體坍塌 ，現場全力搶救。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月7日19點15分，福建泉州欣佳酒店發生坍塌事故，被困人員約70人。至今天8點20分，事故已救出50人，其中2人已無生命徵象。 影〉泉州賓館倒塌43人獲救 傳變更建築結構爆爭議 泉州隔離旅館倒塌前爆出巨響 日前地基曾施工 (旺報 ) #泉州 #飯店 #倒塌 #大陸 #福健 #欣佳酒店 #受困 #坍塌 #生命徵象 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中亞緻飯店3／8熄燈 業者：租金沉重 16:062020/03/06 生活 防疫超高規格！高雄這家飯店出動紫外線燈消毒 18:242020/03/06 生活 台中亞緻飯店 確定3／9熄燈 04:092020/03/07 財經要聞 疫情衝擊凍未條 上市櫃公司開第一槍！飯店業雪崩 台中亞緻熄燈 04:102020/03/07 財經焦點 雙北旅店業 倒閉潮蠢蠢欲動 04:102020/03/07 財經焦點 多家頂級土洋飯店 卡位台中 04:102020/03/07 財經焦點 泉州新冠肺炎隔離酒店坍塌 約70人被困 已救出43人 21:442020/03/07 兩岸 泉州佳欣酒店坍塌 已救出43人 23:432020/03/07 兩岸 影〉泉州賓館倒塌43人獲救 傳變更建築結構爆爭議 01:212020/03/08 兩岸 泉州酒店坍塌 已救出45人 08:462020/03/08 兩岸 兩岸熱門新聞 泉州酒店坍塌已救出50人 2人無生命徵象 - 兩岸 - 旺報 姐弟逃離義大利！登機前「狂吃退燒藥」順利通關 下飛機確診被罵翻 - 兩岸 大陸呼籲聯合國：阻止他國進行電子監控 - 兩岸 諾獎得主：川普將病毒政治化 比病毒更可怕 - 兩岸 江啟臣當選國民黨主席 國台辦：希望珍惜維護兩黨既有政治基礎 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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