高雄市覆鼎金公墓在本月4日出現一具遭到野狗啃食不全的嬰屍，嬰屍遭發現時，只剩一顆頭顱。警方根據包裹嬰兒紙箱上的條碼，查出該紙箱是專門放置醫療器材用，循線到附近醫院詢問，才發現原來是盧姓男殯葬業者以及另名郭姓女殯葬業者涉嫌重大，全案業依《背信罪》、《惡意棄屍罪》移送法辦。

警方調查，死嬰約36周大，在本月4日遭人發現時，身體已經遭到野狗啃食的只剩頭顱，警方在嬰屍附近發現白色不織布、紙箱，藉由紙箱上的條碼，研判該紙箱是專門放置「針筒」用，警方逐一比對高雄各間醫院，終於找到購買這批序號的醫院，同時詢問空紙箱的後續處理，才找到了這一對無良殯葬業者。

經營殯葬公司的盧男以每具5000元的代價向醫院承包處理嬰兒遺體業務，並以2800元代價轉包給同樣是經營殯葬業的郭姓女子，未料，兩人接到此具嬰屍後，竟貪便宜草率行事，將嬰屍隨便棄置在公墓內，任由風吹日曬、野狗啃食，警方已將盧、郭2人依《背信罪》、《惡意棄屍罪》送辦。

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(中時電子報)