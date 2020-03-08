楊晨熙與大飛交往7年，於2018年求婚成功，沒想到日前卻被本刊直擊，楊晨熙與男性友人在薑母鴨店互動親密，對方還貼心「幫拍貓毛」，引起關注。不過2人感情並不受影響，合體上節目自爆糗事；大飛透露，從比基尼走光事件，就可以知道楊晨熙個性就是大剌剌的。

楊晨熙與大飛合體上節目《小明星大跟班》，大飛分享，有一次楊晨熙參加比基尼派對，自己則很專注擔任攝影師角色，一直喬相機拍照角度，結果突然被旁邊的保安大哥拍肩膀，保安大哥尷尬的說，「那個，不好意思，她（楊晨熙）露點了。」一席話讓大飛當場傻眼。

大飛說，「她居然連自己露點了，都完全不知道。」大飛指出，由這件事情就可以知道，楊晨熙的個性比較大剌剌，不會特別在意外界眼光，焦點通常只專注在自己身上，因此自己也時常扮演著提醒她的角色。一旁的楊晨熙也順勢提到「幫拍貓毛」事件，她解釋，大飛的確很生氣，但大飛生氣的點是，這些小細節明明平常就提醒過。

至於外界關心兩人的婚事，大飛鬆口坦言，自己是怕麻煩的人，公證之後還有許多事要做，但現在彼此都有各自事業要衝刺，可能比較沒有心思再想這些；但他保證，時間到了，該做的事情就會做。

（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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(中時電子報)