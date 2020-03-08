因應疫情變化，內政部配合中央流行疫情指揮中心指示已編修「嚴重特殊傳染性肺炎(新冠肺炎)因應指引：社區管理維護」，除了就遊戲室、多功能活動空間等公共區域建議暫停開放外，也針對社區保全、清潔、管理人員及社區活動等，提出相關防疫指導措施。

內政部表示，社區管理維護指引，針對住戶及管理人員、社區環境衛生、社區集會活動防疫措施等提出建議，包括觸碰電梯按鈕或公共區域門把應勤加洗手；注意咳嗽禮節，身處電梯密閉空間盡量避免交談；公共空間定時清潔並配置口罩及乾洗手等防護用品；至於社區室內兒童遊戲室、多功能活動空間等公共區域，建議暫停開放使用。

若社區要舉辦集會活動，必須先評估必要性，沒有必要就儘量不要辦，如果真的有舉辦必要，就必須進行風險評估，像是對相關參與人員的掌握，包含掌握其旅遊史、接觸史，掌握越清楚，問題就越少；另建議有慢性病史、孕婦等高風險者，則應避免參加社區集會活動。

此外，舉辦地點部分，必須考量通風性，像是維持距離1公尺以上、越通風越好，以及是否有應變計畫、是否有適當隔離場所、是否有醫療人員可以跟衛生單位聯繫等，做好這些準備，才能讓活動更安全。

內政部指出，目前疫情發展，一般大眾社區感染風險相對較低，不建議所有參加的住戶與社區服務人員全面配戴口罩，但若住戶從事可能經常直接面對面接觸出現呼吸道症狀患者，或是其它須在人潮眾多之密閉場所工作者，則建議配戴口罩。

而依公寓大廈管理條例規定，各社區每年至少應召開1次定期之區分所有權人會議，社區若因應疫情延期召開，內政部4日也已函示，得暫不處罰，但等疫情趨緩後，仍應於本年底前擇期召開。

內政部提醒民眾，勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩、注意咳嗽禮節及生病在家休息，是社區防疫的基本原則，由於疫情持續變化，各項防疫工作也請隨時依中央疫情指揮中心公布的防疫措施調整。

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(中時電子報)