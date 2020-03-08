「女神」周曉涵遇襲影像曝光！

擁有天使臉孔、魔鬼身材的女星周曉涵，驚爆1日晚間代言活動結束後，坐上計程車準備離去時，一名眼鏡男突然也坐上計程車意圖不明，周曉涵經紀人護駕拉扯，導致左手腕骨裂。據了解，警方已掌握特定對象，即將逮人。

拍攝過多部偶像劇、代言內衣的「性感女神」周曉涵，驚傳1日在信義區一家百貨出席服飾代言活動，當晚7點半結束活動後與2位經紀人搭電梯離場，經紀人在松壽路跟松智路口攔下一台計程車，周曉涵進入後座後，一名黑框眼鏡男突然拉開車門進入副駕駛座，其中一位經紀人火速將該男拉出車外，雙方發生肢體衝突，拉扯過程中，另一位經紀人左手腕意外骨裂，事後報案處理。

受理報案的北市信義分局三張犁派出所，今（8）日早表示，涉案男子身穿格子襯衫牛仔褲、短髮，體型高大微胖，目前已鎖定特定對象偵辦中。

據了解，拉扯過程中，計程車司機一度以為他們是一群朋友打鬧，遲遲不開車，經紀人關上車門後，趕緊叫計程車快開走，該男看到一群周曉涵的粉絲大叫，對著他衝過去，該男馬上追著計程車跑掉，經紀人擔心車子停紅燈又有危險，火速打電話提醒在車上的周曉涵把車門鎖上。

2名經紀人一個左眼眼角紅了一塊、一個則左手腕骨裂，他們拿到驗傷單後，隔天到警局提告傷害，有熱心粉絲提供一段周曉涵當時進電梯的6秒關鍵影片，意外發現穿格子襯衫牛仔褲、體型高大微胖、短髮男，當時已跟著周曉涵進入電梯內。

(中時電子報)