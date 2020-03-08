新冠肺炎疫情延燒，學校可能因為出現師生確診案例而停課。對此，教育部發布「線上課程教學與學習參考指引」，要學校提前做好線上教學準備，縣市資訊設備如有不足，可向教育部提出借用申請。

教育部已公布「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」，並函知各直轄市及縣(市)政府及國立暨私立高級中等學校等，若發生因疫情而停課的狀況，可以採取到校補課或線上補課方式，讓學生停課不停學。

針對學校停課課程之補課，可採到校補課或線上補課方式辦理，惟學校宜事先規畫及備妥校內線上補課計畫，國民中小學應將線上補課計畫報經直轄市、縣(市)政府同意後，折抵到校補課時數，高級中等學校則循校內行政程序研訂辦理。

教育部並同時發布「線上課程教學與學習參考指引」，由教育部、各直轄市及縣(市)政府與高級中等以下學校，共同推動及執行相關措施，以協助各直轄市及縣(市)政府與所轄學校做好線上教學的準備，加強對親師生宣導，讓師生熟悉數位學習相關資源，提前部署線上補課教學實施。

教育部表示，將彙整中央、地方及民間的線上學習平台及教學資源工具，供實施線上課程所需資源與服務。分級統籌提供師生借用所需資訊設備，師生如需進行線上補課，以使用家庭現有設備為優先，不足時優先調度校內資訊設備使用，並以弱勢學生家庭為優先；學校資訊設備不足時，由縣市及所轄學校的資訊設備提供調度借用。

有關分級統籌調度資訊設備方面，為提前部署，教育部已動支經費採購行動載具與4G網卡，且協調電信系統商提供上網優惠方案。同時，在防疫期間，台灣微軟提供的office356教育版(A1)和Microsoft Teams，以及思科台灣Cisco公司提供WebEx線上視訊會議系統帳號，讓全國學校師生都免費無償使用。

實施線上課程所需資源與服務，目前也已公告於「教育雲」入口網，「教育雲」入口網-線上教學便利包網址： https：／／learning.cloud.edu.tw／onlinelearning。

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