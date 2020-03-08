本周事業運前三名:

1.豬

工作:本周運勢依然強健，繼續保持為第一名。不怕吃苦勞累，在不景氣中依然有人賺錢，其實是頭腦靈活罷了。

2.虎

工作:本周運勢甩開陰霾，漸漸向上，為第二名。俗語說-要怎麼收穫先那麼栽。掌握當下不做天馬行空幻想。

2.鼠

工作:本周運勢保持穩定，同為第二名。儘管景氣低迷，憑藉自己的人脈與鑽研技術，依然能有不錯的成績與收入。

2.猴

工作:本周運勢上升，同為第二名。業務接不完，既開心也有些迫不得已的無奈，還好你勤奮努力，充滿鬥志。

3.兔

工作:本周運勢得到助力，為第三名。工作壓力加上求好心切，勢必要面對許多困難與考驗，且戰且勇且珍惜。

3.龍

工作:本周運勢同為第三名。職場上切忌衝動耍脾氣，尤其是與同事理念不合之時要懂得事緩則圓。

(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.豬

財運:俗話說:聽某(老婆)嘴﹐大富貴。早在一年前，另一半建議走向多元商務，並且購買黃金，讓你在這一波疫情衝擊下，完全不受影響，還增加收入。

2.猴

財運:財源廣進，特殊醫療行業，讓你在特殊時期忙碌不堪，許多人捧著錢來找你要貨，你只擔心貨源不足的問題。

3.虎

財運:不怕景氣不佳，做全球生意的你，語言是一大利器，這一波經濟大亂中，你依然有不錯的收入來源。

(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.猴

愛情:本周愛情運俊俏，利於男性主動。在業務的工作上會出現你欣賞的人，彼此交流分享，非常享受這種感覺。

2.龍

愛情:未婚男性本周愛情運強大，感情看似穩定有時來個小別勝新婚，抽離對方的生活圈，反而能增添浪漫。

3.豬

愛情:單身許久的女性，如何排解孤獨自處不是惱人問題，只要張開雙臂接受不同想法的異性，你就踏出了第一步。

3.兔

愛情:本週家庭運不錯，利用婦女節日向老婆大獻殷勤，終於買了她一直喜愛卻買不下手的名牌包示愛，讓她高興不已。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.豬

健康:女性想要美麗變身，除了對於食物及體重的控制之外，外表應有的妝容及適當的醫美維護，都是很正常的。

2.羊

健康:受到疫情影響減少出門次數，宅在家嘴饞猛吃零食，完全放任維持身材的想法。暨快樂又自怨自艾的矛盾。

3.虎

健康:健康情況尚可，但是換季皮膚過敏，手指甲易長肉芽，必須適當修剪，並塗些乳液保養。

圖/中國時報提供

(中時 )