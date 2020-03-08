38歲的莊凱勛出道以來演出許多電影、電視劇，曾兩度被提名金馬獎以及兩度入圍金鐘獎，也順利以《回家路上》摘下電視電影男主角獎，演技備受肯定。今年他看似尚未有作品，但其實已經確定接演何潤東執導的第二部作品《誰在你身邊》，以及公視旗艦電視劇《天橋上的魔術師》，雖為人夫、人父還是炙手可熱。

今年初莊凱勛在所屬經紀公司凱渥開工受訪時曾透露：「2020年七月以前（工作）都已經幾乎排滿了。」但礙於曝光消息需配合製作方宣傳都無法透露，因此被笑「神隱」，他也在臉書上分享一身汗的照片自嘲是「神隱的代價」，不過其實他相當忙碌，除了接下《誰在你身邊》男主角外，也被相中主演《天橋上的魔術師》。

《天橋上的魔術師》劇組二月曾釋出首支前導預告影片，影片中公布部分演員，包括朱軒洋、宋柏緯、萬芳、温貞菱、盧以恩等，但主角莊凱勛仍被保密。該劇改編自知名作家吳明益的同名小說，由楊雅喆執導，劇組更耗時1年、砸了8000萬台幣打造中華商場片場，真實還原了1980年代商場的風采，未開拍就備受關注，可惜原先計畫在拍攝結束後，將片場開放給民眾參觀，近期卻因新冠肺炎疫情影響暫時中止該計畫。

《天橋上的魔術師》耗資8000萬台幣打造中華商場，片場因肺炎疫情取消開放參觀計畫。

此外，《誰在你身邊》是何潤東繼校園劇《翻牆的記憶》後再度執導，這次他除了導演也為編劇，預計拍攝10集，挑戰的是黑暗懸疑劇。

《天橋上的魔術師》耗資8000萬台幣打造中華商場，片場因肺炎疫情取消開放參觀計畫。

《天橋上的魔術師》首支前導預告影片中曝光部分演員，圖為宋柏緯。（圖／翻攝自臉書）

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莊凱勛接下兩部新戲男主角，炙手可熱。（圖／翻攝自臉書）

新戲拍攝無法公布，莊凱勛在臉書自嘲「神隱的代價」。（圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)