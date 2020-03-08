YouTuber「一隻阿圓」上月20日不畏役情前往南韓拍攝影片，回國後曾公開表示會做好自主管理，但29日卻被發現出席「走鐘獎」，期間更沒有戴上口罩忽視防疫，引來一片謾罵，指責她沒有做好14天的自主健康管理，如今自主隔離完成，她隨即釋出一部道歉影片，希望獲得外界的原諒。

「一隻阿圓」以「對不起」為標題PO出一部影片，她說：「這段時間造成很多人的不安、網友的不開心以及造成我身邊YouTuber朋友的困擾，所以我想在這邊跟大家說聲對不起。」她表示，因為個人的疏失及草率，引發如此大的事件。

除了要跟大家道歉外，還必須跟主辦單位「上班不要看」、呱吉致歉，「一隻阿圓」說：「他們辦了一個這麼好的活動，卻因為我個人的疏失，讓他必須要幫我處理這些，真的很抱歉。」

在自主隔離的14天，「一隻阿圓」也反省了很多，打開各個社群平台看到網友們的留言指教，「我知道我不應該打開看，打開看我就會很難過，但我真的很想知道網友對我的不滿，還有我可以改進的地方。」她說，網友們在討論的東西，自己都有記下來，「我希望我可以用更好的自己面對大家，而不是大家以前想的那樣，一個不成熟不懂事的阿圓。」

「一隻阿圓」坦言，這段時間其實非常難過，夜深人靜不知道該找誰說話時，就會覺得全世界都討厭自己，但也是因為有這段時間，才有機會去好好反省自己的過失。

最後，「一隻阿圓」再次跟大家道歉，指出目前有聯繫防疫單位，希望透過微薄的力量去幫一些忙，同時跟那些曾私訊她，為她加油打氣的網友說聲謝謝，在鏡頭前深深的一鞠躬。

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(中時電子報)