業者將水肥排入水溝。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

新北市新莊區中環路一帶水溝，日前有民眾發現現場臭氣薰天，通報新北市府，新北環境稽查重案組與新莊警分局埋伏多日，7日見永業企業社車輛正在偷倒水肥，當場人贓俱獲，全案依違反廢棄物清理法罪嫌送辦，最重可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金。

新北市環保局表示，日前有民眾通報新莊中環路一帶有不肖水肥業者非法偷到水肥，派員到場查看，發現確實有偷排痕跡，展開多日埋伏。

環保局說，涉案業者相當狡猾，多是趁四下無人或光線昏暗時，不定期棄置水肥，企圖躲避追查，正當稽查人員懷疑業者已轉移陣地，準備變更埋伏地點時，昨發現業者再度現身，在埋伏地點的對向車道旁停車，隨後下車打開水溝蓋排放水肥，稽查員見狀手刀衝刺，將不法業者一舉擒獲。

環保局調查，永業企業社未向新北市政府申請廢棄物清除處理許可文件，卻非法收受水肥進行清除及處理，稽查員當下除依法扣車外，也要求業者馬上將水肥回抽，車輛駕駛也坦承涉案，全案已由新莊警分局繼續偵辦，釐清業者應負所有相關法律責任。

環保局也說，已命業者回收水肥，但因無法完全清理，環保局已加班出動清溝車清洗水溝，確保環境品質，而相關衍生費用，亦均將要求業者負擔。

(中時 )