竹東台泥公園具有特色的溜滑梯。（羅浚濱攝）

竹東台泥公園將台泥留下來的舊涵管改造為遊憩設施。（羅浚濱攝）

新竹縣家長去年11月向縣府陳情，希望多建置特色公園，重視孩子們「遊戲權」，縣長楊文科要求產發處盡速就現有公園、兒童遊戲場進行盤點後，拍板3年投入2億元，打造22座特色公園。

楊文科表示，1月所啟用的竹東台泥公園，結合人文景觀生態，記錄當地產業歷史，成功打造出很好的共融式公園，未來打造22座公園將會導入公民參與機制，讓民眾共同參與規畫，並參考日本、新加坡或國內成功案例，設計符合大眾需求的特色公園。

縣府通盤考量都市計畫發展及現有遊戲運動設施使用率後，今年在竹北市、芎林鄉規畫設計22處特色公園計，預計改造2萬平方公尺公園面積，3月進行規畫設計招標，初估經費約2千萬元，將優先以都市計畫變更回饋金或平均地權基金因應。

產發處長陳偉志表示，22處特色公園將一次性設計規畫完成，分期3年逐步施工，以主題式串聯起各公園，成為都市人的「小確幸」，110年竹北打造4座、芎林3座，111年再陸續完成15座。

特色公園規畫期間將舉辦兒童參與工作坊7場次、專家學者座談會2場次及村里社區說明會11場次，讓民眾共同參與設計規畫，激盪出具體可行的意見及創意，打造兼具創新與趣味的特色遊具及公園環境景觀。

(中時 )