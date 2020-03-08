歌手謝和弦與正宮Keanna、直播主未婚妻莉婭上演感情風暴，他多次為新歡槓正宮，3年婚姻撕破臉鬧得難看，很難想像2016年兩人結婚時，謝和弦特地寫下〈謝謝妳愛我〉甜蜜情歌送給老婆，今他貼照惡搞了這首定情曲，還脫口洩女方私密床事，引發議論。

在 Instagram 查看這則貼文 謝和弦R.chord（@chord0415）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 7 日 上午 9:29 張貼

謝和弦今在IG貼出一張照片，是近來很流行的拚湊照片「梗圖」，內容是拿他寫給正宮Keanna的〈謝謝你愛我〉，第一句歌詞還很正常，接著改編的歌詞，開始爆Keanna的私密房事，「脾氣壞固執任性雞歪，開房間不賴」。

謝和弦更控訴，只要Keanna在，警察就會找上門，「妳就是我的剋星，害我被逮」，這些文字還搭配圖片，包含與Keanna在床上的截圖，而女方以背影入鏡或模糊化，足見兩人關係無回頭之路，也可看出謝和弦酸嗆不手軟。

至於Keanna，跟謝和弦分開後反倒認真過生活，忙著搬家、工作、各種創作，還準備讓朋友教琴，狀態還不錯，她也聽貼出受邀參加時尚活動所拍下美照，寫下：「希望大家也能把挫敗轉換成讓自己更進化的力量」，堅強的心態讓粉絲跟朋友都很心疼，星友梁云菲也氣不過留言：「妳完全是被感情耽誤的一顆星」。

(中時電子報)