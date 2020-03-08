新冠肺炎攪亂不少活動，台南市藏金閣3月拍賣會原訂3月14日辦理，因應疫情持續增溫，為防範群聚感染，再生家具及二手腳踏車改網拍辦理，上架競標前開放民眾至藏金閣現場觀看實體商品，民眾上藏金閣網站申請加入會員，取得會員資格後即可競標，競標時間為3月14日上午8時至3月16日中午12時整，未來藏金閣商品銷售將朝電商平台規則，以多元方式經營，提供更多便民服務。另外，資源回收兑換、跳蚤市場及國民年金等宣導活動也暫停舉辦。

環保局長謝世傑說，本次網拍商品有210件家具、120件原木創作用品及18輛腳踏車供競標，主題家具檜木多功能置物櫃是40年代的舊家具，早期學校用來存放檔案資料，分類空間層多方便收納，且散發檜木清雅香味；另還有不同地方特色的3件古早味檜木菜櫥，包括南部50年代掀門式小菜櫥及60年代的傳統菜櫥、50年代客家菜櫥，客家菜櫥隔間還可放置飯桶，相當特別，由菜櫥外觀造型可以看岀不同地方的文化特色，都是值得收藏的優質老家具。

3月推出材質優且年代久遠的老家具及名牌二手腳踏車供網路拍賣競標，主打腳踏車捷安特登山車，SHIMANO21段變速器，經重新編輪調校，使驅動更直接，適合林道越野與通勤代步﹔另在折疊車市場享盛名的DAHON也是本次拍賣亮點之一，2X9速的綿密齒比，配上20吋輪組，搭配高階鉻鉬鋼車架，更是外出搭車旅遊最佳伙伴。

為鼓勵民眾踴躍參與網拍，結標金額滿500元贈送環保杯袋1個，滿2000元加贈環保局美學班手工製作家事皂或防蚊膏1條。另至藏金閣櫃臺以行動支付方式付款，還可兌換廚餘桶，方便家中廚餘瀝乾後再回收。

環保局表示，再生家具及二手家具首次改採網路拍賣方式，民眾可至藏金閣網站／網拍競標區預先了解競標規則，競標規則比照現場拍賣規則，每次起標以加50元計，結標後2星期以內取貨，除商品本身有瑕疵外，不得以任何理由要求退貨，超過期限加收500元保管費，逾期半年以上未取則歸環保局所有。

另民眾繳款方式除來藏金閣持身分證明文件以現金或行動支付外，民眾亦可臨櫃匯款或線上轉帳至局庫，繳款期限為結標後3個工作日內（不含結標當日下午及例假日），逾期繳款者以棄標論，棄標者不得再參與競標，棄標商品則列入下次拍賣。

(中時 )