罷韓行動箭在弦上，40萬份二階連署書9號一早就要送抵高市選委會。Wecare高雄尹立、台灣基進張博洋兩人今早拜會高雄市警察局，擔心運送過程安危、有人刻意鬧場，要求警方全程護送。
「明天將是高雄民主史上最重要的一刻！」尹立表示，二階連署書收件已累積至55萬份，透過志工24小時輪班協助整理造冊，最後精選40萬份有效連署書，加上複印一份總共是80萬份，9號上午9點會用數台三噸半貨卡運抵高市選委會。
「我們只是民間團體，只是完成民主歷程中、簡單的工作。」尹立直言擔心明早高市選委會現場會有抗爭、抗議活動，也希望警方能在現場部署戒護。
尹立強調，連署書先前都分散在高市數處秘密地點存放，目前已全數集結在一主要倉庫，考量安全，不便對外透露位址。
罷韓團體原本只計劃送交30萬份連署書，但尹立表示，經過副市長兼選委會主委陳雄文不當發言、蓄意踢除一階連署書公文曝光後，決定提早繳交，並把份數一口氣提升至40萬份，避免再度發生不當剔除事件。
高市警局由副局長王欽源代表會面，也表示會協助全力護送，提供必要的協助。
(中時 )
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