尖石鄉後山櫻花盛開，假日吸引不少遊客上山賞花，午後到傍晚在宇老附近山區多可欣賞到雲海美景，但下山車輛就得在雲霧中行駛，新北市王先生因道路地形不熟又起濃霧，導致轎車右前車輪不慎駛入水溝，動彈不得。
尖石後山宇老、秀巒、新光、鎮西堡及司馬庫斯，自然人文景觀吸引遊客造訪，3到5月間傍晚在宇老經常可欣賞落日雲海的美景，但午後從宇老以下至平地，經常是濃霧迷漫，開車在雲霧中行駛一不小心很容易出意外。
宇老派出所所長戴盛龍、警員蘇志強，7日下午近3時接獲路過民眾報案，指在竹60線20.1K處，王先生轎車右前車輪不慎駛入水溝中，事故地點偏遠，附近又無居民可借用脫困工具。
戴、蘇2人到達後，自警車內取出繩索，兩端分別連結王的轎車與警用車，再加上熱心民眾協助下，利用警用車四傳功能，前後耗時近20分鐘，終將陷入水溝的轎車拖回路面，王姓車主警方適時協助脫困感激不已。
(中時 )
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