新冠肺炎在大陸境內有漸緩的趨勢，當局開始積極防堵疫情從境外輸入。北京警方通報，6日一對廖姓姐弟等8人在義大利就出現發燒症狀，結果為了要回北京，竟在登機前服用藥物，順利抵達北京，下飛機後經檢疫確診為新冠肺炎，將依涉嫌妨害傳染病防治罪偵辦。

北京公安局官方微博「平安北京」通報，廖某君、廖某海等兩家一行8人自義大利乘機抵達北京首都國際機場，其中廖某君、廖某海等4人經檢疫後，確診新冠肺炎。經查，廖某君和廖某海系姐弟關係，與家人長期在義大利經商，自2月下旬以來，便相繼出現發熱、乾咳等症狀。

警方指出，不僅如此，姐弟2人上飛機前還使用藥物退燒降溫，另外，家庭成員中有人填寫《入境健康申明卡》時，沒有如實填寫，造成同機人員有傳染風險，已依涉嫌妨害傳染病防治罪展開調查。

北京市衛生健康委新聞發言人高小俊則表示，截至3月6日24時，北京市共有境外輸入的確診病例11例，其中，義大利境外輸入8例，伊朗的境外輸入有3例。

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(中時電子報)