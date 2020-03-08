因應新冠肺炎疫情，政府研擬對第一線的醫護，同樣都給予一天一萬元風險津貼，有急診醫師指出，其實防疫背後還有4大功臣，而且危險程度一點都不下於醫護人員。

急診醫師白永嘉在臉書發文表示，第一線人員拼命在做，負壓隔離病房、病房和急診篩檢站都非常辛苦，尤其有醫護人員被隔離觀察時，其他的人就要拼命加班。他點出除了第一線的醫護之外，防疫背後還有下列4大功臣：

1. 醫檢師：每天必須處理那麼多危險的檢體。

2. 放射師：照不完的胸部X光，近距離接觸病患。

3. 呼吸治療師：協助插管及呼吸器的設定調整。

4. 清潔阿姨：清潔病房何等重要，壓力何等大。

白永嘉說，他們危險的程度，絕對不下於醫師、護理師，建議政府增加編列預算，他們一定會很感動，也是他們應得的！此外，他還補充，由於到院前根本沒辦法讀健保卡，有些家屬也不說旅遊史，因此緊急救護技術員EMT，以及帶病人進隔離室、病房及運送檢體的傳護送人員，染病風險都非常高。

(中時電子報)