彰濱工業區的電鍍工廠大火 週日休假烈焰沖天 11:152020/03/08 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰濱工業區專業金屬表面處理大廠發生了火警，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰濱工業區專業金屬表面處理大廠發生了火警，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 彰濱工業區專業金屬表面處理大廠發生了火警，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 彰濱工業區專業金屬表面處理大廠發生了火警，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 又發生工廠大火了，彰濱工業區環工八路從事專業金屬表面處理和衛浴設備等工廠大樓，10點11分冒出火光，大火從二樓竄出，霎時烈焰沖天，火蛇烈焰，不斷往上狂燒，還冒出了濃煙，彰化縣消防局第三大隊出動各式消防車18輛、救護車3輛、消防人員38人，目前無人員傷亡，持續搶救中。 這家失火的工廠是頗具規模的大廠，總公司設在在彰化市，發生火警是彰濱廠，消防人員還在奮力搶救中，幸好是周日，員工都休假，隔壁發現，廠房失火了，緊急報案，肇事原因還有損失等，都還在進一步調查中。 (中時 ) #工廠 #大火 #人員 #彰濱 #彰濱工業區 也許您會感興趣 推薦閱讀 提案補貼醫護 最高每天1萬 04:102020/03/04 生活新聞 桃源區森林大火 針闊葉林全毀 04:102020/03/04 地方新聞 媽媽講電話未注意 台中女童8樓墜落不治 15:172020/03/04 社會 北捷增加人力 體恤清潔人員消毒辛勞 17:552020/03/04 生活 不讓他們被孤立！「小夫妻」捐2400包乾拌麵 為嘉義醫護人員加油 17:042020/03/05 生活 裝配式建築施工員 助力戰疫 04:092020/03/06 話題觀察 合庫 4、5月將招考360名新血 04:102020/03/06 金融．稅務 【工人回不來1】工廠在湖北 日產、HONDA受傷慘重 18:102020/03/06 財經 男報案友人路倒 誆稱自己從韓國剛返國 19:302020/03/06 社會 芳苑塑膠廠大火 1員工喪命 04:102020/03/08 地方新聞 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 火車月台羞見活春宮！他緊抓女圓尻「全力衝刺」 - 社會 收前女友喜帖 男問：3600託人會失禮？ - 社會 台南企業家送6萬個口罩 逾2000人龍排隊領 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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