彰濱工業區專業金屬表面處理大廠發生了火警，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區專業金屬表面處理大廠發生了火警，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區專業金屬表面處理大廠發生了火警，霎時烈焰沖天。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

又發生工廠大火了，彰濱工業區環工八路從事專業金屬表面處理和衛浴設備等工廠大樓，10點11分冒出火光，大火從二樓竄出，霎時烈焰沖天，火蛇烈焰，不斷往上狂燒，還冒出了濃煙，彰化縣消防局第三大隊出動各式消防車18輛、救護車3輛、消防人員38人，目前無人員傷亡，持續搶救中。

這家失火的工廠是頗具規模的大廠，總公司設在在彰化市，發生火警是彰濱廠，消防人員還在奮力搶救中，幸好是周日，員工都休假，隔壁發現，廠房失火了，緊急報案，肇事原因還有損失等，都還在進一步調查中。

(中時 )