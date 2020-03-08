All because of toilet paper 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/XGtLeXrKJ5 — Bold_Westie (@_West_Sydney_) March 6, 2020

疫情蔓延的恐慌下，各國開始出現日用品搶購潮，像是美國好市多貨架被清空、瘋狂搶購物資，以備未來宅在家使用。最近澳洲更發生一起超市鬥毆事件，一名黑人女子伸手拿了別人推車裡一袋衛生紙，被當事人抓包想拿回來，但黑人女子不願，開始拉扯對方頭髮，這對母女為了掙脫而反擊，3人扭打成一團有如MMA（綜合格鬥）戰場，互不相讓。

這場大戰發生在澳洲雪梨丘洛拉區（Chullora）的一間沃爾沃斯超市，該超市祭出限購令，每人只能買4袋衛生紙，許多人早在超市開門前提早排隊，直衝貨架開搶，但一名黑人女子似乎是太晚來沒搶到，便從隔壁推車順手劫一袋走，被該推車的母女發現，黑人女子堅持不還，打成一團，互扯頭髮、尖叫、攻擊、撞貨架，格鬥現場一堆人圍觀、錄影上傳推特。

推特影片中，超市職員急忙上前，隔開兩組人馬，最後黑人女子一包也沒搶到，哀求人家「我只想要一包」，但對方表示「一包也不給你」、「請離我女兒遠一點」，火藥味濃厚幾乎再次開戰，幸好被職員勸阻了。

(中時電子報)