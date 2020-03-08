新冠肺炎疫情持續延燒，各單位嚴陣以待、不敢輕忽，在政策上也紛紛出招，全力防疫。台北市長柯文哲(7)日表示，上週台北市的防疫旅館已經先行上線，兩家旅館提供60間客房，依照實務經驗，從申請程序到最後的清潔打掃都有明確的手冊可參考，他也特地將電子版手冊公布於臉書，「讓全台的旅館業者可以按圖索驥」。

柯文哲指出，為了因應肺炎疫情，能有效協助返國民眾及來台人士，在防疫上，台北市的防疫旅館先提供60間客房，依照實務經驗，從申請程序、物品準備清單、入住退房、客務餐飲、清潔打掃、緊急處理等，總結出一份手冊並公佈，讓防疫旅館都能順利運作。

這一次的防疫手冊，柯文哲說明，在手冊的最後，也另外詳列了防疫旅館叫車程序，「自我檢核表」、「旅客健康聲明調查」、「體溫登記表」、「防疫備品清單」等11份表單也都一併附上，歡迎旅館業者自由下載使用。

柯文哲也表示，這一次防疫旅館能按時上線，感謝觀傳局、衛生局、環保局、民政局等局處跨局處合作，並希望能藉由各方力量，建構更完整的防疫體系。

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(中時電子報)