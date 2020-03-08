根據《紐約郵報》在8日爆料，剛接下尼克籃球事務總裁職位的里昂羅斯，竟跟尼克老闆多蘭口頭承諾，會在今年夏天把「CP3」保羅、「甜瓜」安森尼挖來尼克聯手，問題是最近公開發表過對多蘭不滿言論的保羅，真的願意跳槽尼克嗎？

先前美媒就已爆出，尼克打算今年夏天積極爭取保羅加盟，就算他還有兩年8550萬美元的「毒藥」合約，並且即將年滿35歲，但因里昂羅斯曾當過保羅的經紀人，兩人關係相當深厚，也讓保羅今夏離開雷霆跳槽尼克謠言越來越像真的。

可是保羅不僅公開駁斥跳槽尼克謠言，更強調這是尼克想要轉移焦點的手法，因為尼克最近爆發刁難美國知名黑人導演史派克李進入麥迪遜花園廣場看球，甚至多蘭還放話嘲諷史派克李，這讓保羅相當反感，也暫時不會想要加盟尼克。

相較於保羅的複雜情況，本季好不容易加盟拓荒者的安森尼，重返老東家尼克的機會大上許多，除了他不會要求高薪合約，更曾公開表示想回尼克待到退役的念頭，或許願意幫忙說服好友保羅重新聯手，畢竟兩人上季曾在火箭短暫合作過。

(中時 )