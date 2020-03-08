大批民眾湧入米蘭車站，準備搭車出城。

義大利新冠肺炎疫情持續惡化，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨（7）日宣布，義大利14個省封城，其中也包括金融重鎮米蘭所在的北部倫巴底（Lombardy）大區，該國一共約有1,600萬人被隔離，當地媒體報導，7日晚間，米蘭已出現逃難潮。

A final chance to evacuate from the COVID19 red zone. People rush to catch the last trains leaving Lombardy after government declared the quarantine and lockdown of 16 million people in Northern Italy. The mandatory quarantine will last until early April. pic.twitter.com/9m5Sf7nuhH — Max Howroute▫️ (@howroute) March 8, 2020

英國廣播公司（BBC）報導，義大利昨日單日新增超過1,200例新冠肺炎確診病例、50例死亡案例，境內總確診數攀升至5,883例，死亡人數上升為233人，因應疫情急速惡化，義大利總理孔蒂宣布，該國14個省強制隔離，封城期限將持續至4月3日。

被封城的區域也包括該國金融重鎮米蘭所在的北部倫巴底（Lombardy）大區，粗估，全國至少約1,600萬人被強制隔離。

孔蒂表示，受影響的省份包含摩狄納（Modena）、帕瑪（Parma）、比森薩（Piacenza）、雷焦艾米利亞站（Reggio Emilia）、里米尼（Rimini）、貝沙羅-烏比諾（Pesaro and Urbino）、亞歷山德里亞（Alessandria）、阿斯提（Asti）、諾伐拉（Novara）、韋爾巴諾-庫西奧-奧索拉（Verbano Cusio Ossola）、佛斯里（Vercelli）、巴多瓦（Padua）、特雷維索（Treviso）及威尼斯（Venice）。

另據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，義大利政府的緊急措施激起一波逃難潮，網友上傳推特的畫面顯示，大批民眾昨日湧入米蘭車站，趕搭最後一班火車逃離家鄉。

BBC指出，在封鎖政策下，城市中夜店、體育館、游泳池、博物館、溜冰中心等活動場所將全部關閉，餐廳及咖啡館可以照常營業，但是每位顧客必須相隔至少1公尺才能入座。運動賽事也將禁止開放觀眾入場，民眾將被要求盡可能待在家裡，一旦有人打破隔離規定，將面臨3個月有期徒刑。

(中時電子報)