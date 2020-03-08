義大利新冠肺炎疫情持續惡化，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨（7）日宣布，義大利14個省封城，其中也包括金融重鎮米蘭所在的北部倫巴底（Lombardy）大區，該國一共約有1,600萬人被隔離，當地媒體報導，7日晚間，米蘭已出現逃難潮。
英國廣播公司（BBC）報導，義大利昨日單日新增超過1,200例新冠肺炎確診病例、50例死亡案例，境內總確診數攀升至5,883例，死亡人數上升為233人，因應疫情急速惡化，義大利總理孔蒂宣布，該國14個省強制隔離，封城期限將持續至4月3日。
被封城的區域也包括該國金融重鎮米蘭所在的北部倫巴底（Lombardy）大區，粗估，全國至少約1,600萬人被強制隔離。
孔蒂表示，受影響的省份包含摩狄納（Modena）、帕瑪（Parma）、比森薩（Piacenza）、雷焦艾米利亞站（Reggio Emilia）、里米尼（Rimini）、貝沙羅-烏比諾（Pesaro and Urbino）、亞歷山德里亞（Alessandria）、阿斯提（Asti）、諾伐拉（Novara）、韋爾巴諾-庫西奧-奧索拉（Verbano Cusio Ossola）、佛斯里（Vercelli）、巴多瓦（Padua）、特雷維索（Treviso）及威尼斯（Venice）。
另據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，義大利政府的緊急措施激起一波逃難潮，網友上傳推特的畫面顯示，大批民眾昨日湧入米蘭車站，趕搭最後一班火車逃離家鄉。
BBC指出，在封鎖政策下，城市中夜店、體育館、游泳池、博物館、溜冰中心等活動場所將全部關閉，餐廳及咖啡館可以照常營業，但是每位顧客必須相隔至少1公尺才能入座。運動賽事也將禁止開放觀眾入場，民眾將被要求盡可能待在家裡，一旦有人打破隔離規定，將面臨3個月有期徒刑。
(中時電子報)
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