陸軍第六軍團今(8)日表示，「毒品零容忍」向為國軍堅定立場，所屬關指部王姓士官於去(108)年11月12日外宿期間，因涉嫌毒品案件遭警方查獲；另單位幹部機敏，於去年12月27日主動查獲杜姓士兵持有毒品，上開士官兵由單位依「毒品危害防制條例」，予以重懲、汰除，絕不寬貸。
另因王、杜2員屬同連隊，為求慎重，即針對全連官兵進行尿液篩檢，均為陰性反應，並無其它類案。軍方官員說，軍方單位結合政府部門及民間資源非常努力執行反毒工作，絕非外傳的「毒窟」！
六軍團強調，反毒、拒毒、查毒是單位長期工作，為加深反毒教育強度，除例行軍法紀教育外，陸續邀請基隆、士林地檢署檢察長入營實施專案法治教育，提醒官兵毒品禍國殃民，斲喪戰力；另不定期向憲兵隊申請緝毒犬入營搜索，以達嚇阻目的，並強化內部管理，針對高風險人員，加強考管作為，凡涉案人員即予以重懲、汰除，以確維部隊純淨。
(中時 )
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