2月底電視台公布《食尚玩家》全新陣容主持群，由舊班底莎莎率領哈孝遠、夢多、梁赫群、風田、張立東、納豆等人，據傳將在4月播出，目前正如火如荼趕錄影進度。3月3日下午本刊直擊莎莎、哈孝遠、梁赫群、風田與張立東在西門町為節目進行錄影。

近期因新冠肺炎疫情，西門町已不見熙來嚷往的人潮，街頭相對冷清。風田、張立東一開始在捷運出口等待張望，接著跟工作人員步行到附近的手搖飲店，買了飲料後再度回到捷運出口，看到一對情侶在自拍，2人立刻湊上去一起入鏡，隨即解釋為了完成亂入照片的任務。

風田、張立東完成任務後，莎莎、梁赫群、哈孝遠陸續前來集合，5人齊聚後，便開始七嘴八舌討論起各自的任務執行狀況。當天艷陽高照，陽光讓人睜不開眼睛，體重破百的哈孝遠汗流浹背，莎莎更是直接將道具版拿起來遮太陽。

2007年開播的《食尚玩家》，2018年因為夯劇《女兵日記》被迫讓出時段，導致浩角翔起、莎莎等元老出走，2019年找來曾國城、詹姆士領軍《食尚玩家-歡樂有夠讚》，將外景帶狀改成棚內節目，因收視問題今年2月電視台公布將再改版，全面恢復過去外景型態。全新的《食尚玩家》將結合新媒體網路影音、實境直播，以及電商購物，增加與觀眾線上線下互動機會。

天氣炎熱，莎莎忍不住將節目道具版拿來遮太陽。（圖／攝影組）

風田、張立東2人為完成任務，亂入路邊情侶自拍照。（圖／攝影組）

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(中時電子報)