國民黨主席補選及中常委改選7日舉行，由江啟臣當選黨主席，媒體詢問新北市長侯友宜，國民黨主席接下來挑戰可能是要搶救韓國瑜，侯有什麼建議給主席或韓國瑜？侯友宜回應，各司其職，做出人民要的方向。

侯友宜表示，每個人有每個人的角色，他現在是新北市長，就把新北的工作做好，主席或任何人都有他們要扮演的角色，每個人各司其職，然後團結走在面對所有的困難與挑戰，做出人民所要的方向，這才是應該要做的事。

媒體追問侯，未來有沒有可能分擔黨務？侯簡短回應，「每個人都有自己的角色，我做我該做的事」。

(中時 )