藍營下一步搶救韓國瑜？侯友宜：做出人民所要的方向 11:372020/03/08 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席補選及中常委改選7日舉行，由江啟臣當選黨主席，媒體詢問新北市長侯友宜，國民黨主席接下來挑戰可能是要搶救韓國瑜，侯有什麼建議給主席或韓國瑜？侯友宜回應，各司其職，做出人民要的方向。 侯友宜表示，每個人有每個人的角色，他現在是新北市長，就把新北的工作做好，主席或任何人都有他們要扮演的角色，每個人各司其職，然後團結走在面對所有的困難與挑戰，做出人民所要的方向，這才是應該要做的事。 媒體追問侯，未來有沒有可能分擔黨務？侯簡短回應，「每個人都有自己的角色，我做我該做的事」。 (中時 ) #侯友宜 #韓國瑜 #新北 #國民黨 #黨主席 #藍營 #江啟臣 #高雄 #黨務 #中常委 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 社論／國民黨還有品牌價值嗎 04:102020/03/04 時論廣場 國民黨何妨學學蔡英文 04:102020/03/04 時論廣場 「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知 10:052020/03/04 國際 鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖 10:122020/03/04 國際 國民黨主席補選 連勝文指重現「馬王之爭」惡質手段 23:562020/03/04 政治 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 3／7國民黨黨主席補選 決定國民黨與民意的距離 18:002020/03/05 政治 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 影》黨主席補選／國民黨主席補選 郝龍斌前往投票 10:302020/03/07 政治 政治熱門新聞 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 江啟臣到底怎麼贏的？他爆：韓粉總算出了一口氣 - 政治 罷韓會成功嗎 高雄人街訪爆真實心聲 - 政治 從江啟臣得票數看出端倪！黃創夏吐7字 - 政治 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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