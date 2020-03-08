立委江啟臣昨天當選國民黨主席，象徵國民黨青壯派的勝利跟本土派的抬頭，黨內多看好是改革契機，矛頭也很快指向中常會。國民黨立委洪孟楷呼籲新主席，研擬變更中常委選舉辦法，納入一定比例的縣市長代表、立法委員代表，經由七月黨代表大會通過，讓中常會能與時俱進，也讓本黨最高決策機構能夠夠具代表性。

洪孟楷表示，去年不分區立委提名過後，許多民眾開始注意國民黨中常委大多數並未有民意的洗禮，而是經由1600多位黨代表選出。其中不乏萬年中常委，只需掌握多數黨代表、又或相互推薦、又或細心經營關係，即可在兩年一次中常委選舉勝出，這樣的方式，往往與民意有所落差。

洪孟楷指出，這次中常委選舉高達49位參選，當中人員雖然優秀，但一樣有民意基礎的屈指可數，如何能夠期待「接地氣」？本黨真正的核心民意，包括2018年所產生的十五位縣市長，包括江啟臣在競選期間不斷強調的「在野黨力量在國會」。

他也建議，江要聘請專責秘書長，並訂立目標，讓國民黨確實改變看得見。江啟臣現職是立法委員，必定需要黨部、立法院兩頭跑，而改革需全心投入，因此秘書長人選非常重要。應效法企業經營，訂出一年內要讓國民黨滿意度提升至多少？讓民眾有感。

洪孟楷也強調，國民黨必須重新找回經營黨員方法，而非選前山盟海誓、選後大家不相識。國民黨有39萬合格黨員可以投票，放在企業中這是數一數二多的會員人數，但到目前為止，經營黨員的方式仍像在「殺豬公」，當便利商店等都可以開發app集點推播的上太空方式經營會員，本黨更應該把握現有黨員，先恢復黨員士氣，再拓展到中間選民。「安內、再攘外」讓黨員對國民黨有信心。

國民黨立委葉毓蘭則表示，在一月大敗的國民黨，需要審慎思考未來的方向並找出一條真正足夠接地氣、和年輕世代、基層百姓接軌的路線，江委員作為史上最年輕的國民黨主席，期望他能帶領國民黨改革重生。

(中時 )