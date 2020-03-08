澳洲音樂家確診新冠肺炎，國內多所大學課程受到影響，繼東吳大學和文化大學音樂系部分停課外，台師大音樂系也有6名兼任老師受波及，他們也將停課14天。

日前曾來台演出的澳洲籍音樂家確診新冠肺炎，不過他曾跟國家交響樂團一起演出，而不少國家交響樂團成員在國內大學及高中兼課，他們在中央疫情指揮中要求下，必須進行居家隔離或自主管理14天，原本在校開的課程也受影響。

先前文化大學傳出9名藝術學院兼任教師曾參與澳洲音樂家在國家音樂廳的活動或有間接接觸，東吳大學音樂系也有部分兼任教師曾參與音樂會或接觸澳洲音樂家，他們都已停課14天。

台師大則在今天發表聲明指出，針對日前曾來台灣演出的澳洲籍音樂家，被澳洲政府通報為新冠肺炎確診病例，他未曾來過台師師大授課，不過學校有6個兼任老師和他接觸過，其中1位正接受居家隔離，5位則自主健康管理。

台師大說，上周是開學第一周，這6位兼任教師未到校上課。但基於防疫需要，音樂系這6位兼任老師將停課14天，學校希望他們改採線上教學或之後補課的方式因應。

台師大表示，校園平常即定期清潔消毒，為確保音樂系館安全無虞，因此該棟建物3月6日先暫時停止師生上課，3月7日週末進行全面環境消毒，系上並通知周末班課程的師生，本周移到其他教室上課。

國內音樂圈很小，國家交響樂團聚集國內音樂領域的菁英，其中不少成員都在大學或高中兼課。因此，這次受澳洲音樂家確診所影響，應該不只東文、文化及台師大的音樂系，還有很多學校也在列，有待教育部進一步調查釐清。

(中時 )