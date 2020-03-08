效力印地安人隊的台灣選手張育成、吉力吉撈．鞏冠，8日對戰小熊雖都沒先發，不過都獲得替補上場機會，張育成把握唯一打擊機會，敲出二壘安打並跑回分數，終結3月安打荒，打擊率保住2成；吉力吉撈．鞏冠則是選到1次保送，不過守備方面出現2次捕逸。

張育成在7局上半接替J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）守三壘，8局下半獲得打擊機會，擔任首名打者敲出右外野方向的二壘安打，結束他連續5場出賽沒有安打的小低潮，並開啟印隊反攻氣勢，隨後他的隊友再連敲2支二壘安打，總計3支長打敲回2分，張育成跑回1分，追至5比6些微落後。

而吉力吉撈．鞏冠則是6局上半接替蹲捕，7局下半選到保送，不過8局下半在得點圈有人時遭到三振，打擊率為3成33。守備方面8、9兩局讓對手各盜壘成功1次，第9局更出現2次捕逸，讓小熊多添1分，最後印隊以5比8敗給小熊。

(中時 )