曾任上櫃科技公司獨立董事的江姓婦人，利用北市「佛陀山大金佛寺」李姓管理人欲興建寺院、修繕不動產，急需資金機會，騙走佛寺不動產的貸款、甚至將不動產過戶債主抵債，致李損失1億6600萬元。台北地院依詐欺取財、背信罪判處江婦徒刑7年，沒收犯罪所得1億6600萬元。

判決指出，北市「佛陀山大金佛寺」李姓管理人，2015年9月間因欲在苗栗縣大湖鄉興建寺院，打算以北市民族西路不動產為抵押借貸籌措資金，李因宗教關係認識曾任某科技公司獨立董事的江婦，認江人脈關係廣，請江協助介紹金主。

2015年10月，李女向許姓金主表示，借款金額待環評通過後再行決定，雙方議定以民族西路不動產設定6000 萬元最高限額抵押權，李並簽發空白本票做擔保，待建寺土地環評通過且借款金額確定後，許再撥款。

江婦因自己有資金需求，向許佯稱李女借貸需撥款，許即匯款4500萬元至鄭姓中間人帳戶，鄭扣除江婦欠款後，匯款3085萬4000元至江婦帳戶，江婦侵吞款項花用。

2016年2月，李女欲修繕大金佛寺位於崇仰七路不動產，急需資金，遂將不動產先過戶江名下，辦理貸款，但江因積欠教育家鈕廷莊1億2200萬元，竟將不動產以買賣為由過戶予鈕抵償。事後李女查詢地籍資料，才知被江過戶。

(中時 )