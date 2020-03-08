男子酒駕騎機車路倒，引發起火意外，火勢猛烈。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中市霧峰區大峰路今天上午6時發生醉男騎機車路倒起火事件，警方及消防隊獲報緊急到場撲滅火勢，所幸，並未與他車碰撞，男騎士也無明顯外傷，但語無倫次、爛醉如泥，救援人員將他送醫，實施酒精濃度測試，酒測值超過法定標準值，依公共危險罪移送。

霧峰警分局成功派出所副所長黃冠智表示，經調閱監視器畫面顯示，男子騎機車到事發地，停靠路邊時因重心不穩而人車倒地，不久，機車即不明原因起火，男騎士驚嚇不已，手腳並用爬到遠處逃命。

警方及消防人員獲報到場協助撲滅火勢，發現男騎士語無倫次、爛醉如泥，雖並無明顯外傷，消防隊救護人員將他送澄清醫院診療。經員警進行酒測，酒測值已超過公共危險酒測標準值，依法製作筆錄後移送台中地檢署偵辦。

黃冠智指出，霧峰分局目前每月實施酒駕及擴大臨檢勤務，維持至少8次以上，各單位也利用巡邏勤務加強取締酒駕，不因防疫工作而有鬆懈，警方執行酒測時，均注意民眾及執勤員警防疫安全措施，呼籲民眾切勿心存僥倖。

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(中時 )