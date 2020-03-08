基隆暖暖龍門谷產業道路生態豐富，為市民與登山客健行踏青景點。（許家寧翻攝）

龍門谷產業道路視野良好，天氣好時還能遠眺台北101，周末假日吸引不少遊客漫步賞花。（許家寧翻攝）

基隆碇內尖炮台景色遼闊，可遠望基隆嶼。（許家寧翻攝）

基隆市暖暖區碇內往暖東峽谷的「龍門谷」產業道路，生態豐富，近期山櫻花開滿整個山谷，景色美不勝收，天氣好的時候還能遠眺台北101，周末假日吸引不少遊客漫步賞花，享受芬多精森林浴，還能遠離人群，增強體力，對抗新冠肺炎疫情。

龍門谷產業道路是許多基隆市民早起運動、休閒散步的最佳去處，步道維持森林自然原貌，沿途各有特色，隨著時序變化，一路可欣賞上月起陸續綻放的山櫻花，生態相當豐富，目前為花期尾聲，不少民眾把握近日好天氣上山踏青，猛吸新鮮空氣。

市議員林閔勳指出，暖暖倚山面海，視野良好，附近有一座清代的碇內尖砲台可以遠眺基隆港外海及基隆嶼，且暖東峽谷是淡蘭古道重要起點，植被生態完整，步道可達五分山及淡蘭古道，結合步道、暖東峽谷、東勢坑生態區及周邊森林為主要生態地區。

●地點：基隆暖暖龍門谷

●花種：山櫻花

●期間：2月1日至3月10日

●交通：自行開車先開至老寮坑、暖東峽谷可輕鬆優遊暖東苗圃及暖暖運動公園，搭基隆市公車605由公車循環站開出至暖暖峽谷

●特色：滿山滿谷的山櫻花景，可循線輕鬆優遊暖東苗圃及暖暖運動公園

●最佳欣賞時間點（打卡時間）：2至3月初正好山櫻花開滿整個山谷，天氣好的時候還能遠眺台北101。

(中時 )