福建泉州鯉城區的欣佳酒店7日發生倒塌事件，估計約70人受困，截至今（8日）上午已救出47人，其中2人不幸身亡，約有20人待救。從最新畫面中可以看到，罹難者被黑布包裹住，救難人員對著罹難者3鞠躬，場面相當哀戚，這一幕讓許多人相當難過。

綜合陸媒報導，欣佳酒店倒塌的前幾秒，周邊並無發生任何異常，結果晚間7時17分56秒，大樓突然傾斜倒塌，原本燈火通明的房間，燈光也瞬間熄滅，空氣中煙塵瀰漫。

據悉，欣佳酒店2018年6月才開業，酒店有各類客房計66間，沒想到短短不到兩年，便發生倒塌事件；值得關注的是，新冠疫情發生後，這裡被官方指定為隔離地點，用來隔離觀察密切接觸者。

另外根據《新京報》報導，泉州市鯉城區住建局局長張翼說，欣佳酒店占地5畝，共有7層樓，屬於鋼結構房屋，春節前屋主將一樓出租的超市收回重新改裝；事發當晚7時許，屋主曾接到施工人員稱，一樓房屋一根柱子發生變形，過沒多久便發生坍塌事件。

張翼指出，到底欣佳酒店是因為裝修，還是結構問題才倒塌，這部分還需進一步釐清，目前65歲楊姓屋主已被傳喚到案。

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(中時電子報)