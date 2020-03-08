藍營首度未收到習近平賀電 侯友宜六字回應 11:552020/03/08 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍營首度未收到習近平賀電 侯友宜六個字回應（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席補選由立委江啟臣當選，卻首度沒有收到中共領導人的習近平賀電。對此，新北市長侯友宜8日不願多談，僅簡短回應，「尊重別人看法」。 另媒體追問，針對國台辦聲明特別點名九二共識，是否國民黨施壓？侯也簡短回應，「別人有別人的看法，我們都給予尊重」。 (中時 ) #國民黨 #黨主席 #江啟臣 #侯友宜 #習近平 #補選 #賀電 #新北市長 #九二共識 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 社論／國民黨還有品牌價值嗎 04:102020/03/04 時論廣場 國民黨何妨學學蔡英文 04:102020/03/04 時論廣場 「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知 10:052020/03/04 國際 鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖 10:122020/03/04 國際 國民黨主席補選 連勝文指重現「馬王之爭」惡質手段 23:562020/03/04 政治 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 3／7國民黨黨主席補選 決定國民黨與民意的距離 18:002020/03/05 政治 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 影》黨主席補選／國民黨主席補選 郝龍斌前往投票 10:302020/03/07 政治 政治熱門新聞 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 江啟臣到底怎麼贏的？他爆：韓粉總算出了一口氣 - 政治 罷韓會成功嗎 高雄人街訪爆真實心聲 - 政治 從江啟臣得票數看出端倪！黃創夏吐7字 - 政治 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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