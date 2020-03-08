國民黨主席補選由立委江啟臣當選，卻首度沒有收到中共領導人的習近平賀電。對此，新北市長侯友宜8日不願多談，僅簡短回應，「尊重別人看法」。

另媒體追問，針對國台辦聲明特別點名九二共識，是否國民黨施壓？侯也簡短回應，「別人有別人的看法，我們都給予尊重」。

(中時 )