黃金博物館線上展提供藝術家的訪談影片，讓民眾了解創作者在創作路上的執念。（黃金博物館提供／張穎齊新北傳真）

黃金博物館「執念」特展集結了近年來在國際逐漸崛起的台灣金工新秀作品，可以看到藝術家們長久以來一本初衷的執著與堅持。（黃金博物館提供／張穎齊新北傳真）

新北市立黃金博物館將館內「執念─歷屆金工大賽得獎者邀請展」資源上線，讓民眾在家也能親近藝文活動、飽覽特展。代理館長王錦華表示，「執念─歷屆金工大賽得獎者邀請展」展出的作品都相當精彩，現在特別將展場空間、作品及藝術家的訪談上線，希望這些優秀的作品不要受到疫情影響，減少被民眾欣賞的機會。

黃金博物館表示，「執念─歷屆金工大賽得獎者邀請展」集結了近年來在國際逐漸崛起的台灣金工新秀作品，可以看到台灣當代金工藝術家的多元創作理念、對器物首飾本質的反思、傳統與現代兼容的技法、對金屬材質不間斷的探索實驗，最重要的是他們長久以來在創作路上一本初衷的執著與堅持，展覽也呈現金工藝術的潮流。

除了特展外，黃金博物館指出，館內還有許多資源，像是與新北市國教輔導團合作的教案，相當受到學校老師及親子的喜愛，透過教案內容的引導及影片教學，大小朋友也能在家進行簡單的實驗，了解礦山的科學奧秘；此外，還有歷年的研究出版、館內的典藏，也都能在博物館官網上欣賞，有興趣的民眾，可以洽詢黃金博物館官網https：／／www.gep.ntpc.gov.tw／。

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