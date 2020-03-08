國民黨主席補選結果昨出爐，青壯派立委江啟臣大勝前副主席郝龍斌！台灣民意基金會董事長游盈隆指出，江啟臣大勝，讓淹沒在2020總統與立委選舉大敗陰影近兩個月的國民黨出現難得的景象。他也提及他曾教導過的學生的言論，直言若國民黨內多一點這麼有見識、有理想、有熱情的青壯菁英，國民黨還不見得完全沒救。

游盈隆在臉書指出，國民黨主席補選，六年級的江啟臣以黑馬之姿贏得壓倒性勝利，跌破黨內外不少眼鏡，也讓淹沒在2020總統與立委選舉大敗陰影近兩個月的國民黨出現難得的景象。選舉結果究竟透露了什麼意涵？值得玩味。

游盈隆提及，日前有一位他曾教過且跟他還算親近的學生，一個外省正藍鐵衛軍，明白跟他說他要支持江啟臣，並表示「老師與江啟臣教授應是同事。我是支持江啟臣，讓他成為國民黨青壯世代主政的第一個例外」。這名學生接著表示，「支持江啟臣是期望國民黨能真正本土化，具有血濃情厚的鄉土情懷，更重要的是要有根植台灣命運共同體的台灣意識。只有深化與廣化台灣意識與台灣認同，並藉由論述連結自身與這塊土地，才有黨的發展與未來」。

「我聽了他這番鏗鏘有力、非常熱血的話，不禁為之動容」。游盈隆心想，若國民黨內多一點這麼有見識、有理想、有熱情的青壯菁英，那國民黨還不見得完全沒救。他對於國民黨排班論輩且重省籍背景的僵化政治傳統，可否改變是存疑的。但江啟臣真的當選，真的是一個意想不到的結果，也顯示像他的正藍軍學生的國民黨人還真不少。

游盈隆恭喜也祝福這位已經是國民黨中堅份子的昔日學生，但願爾後國民黨能像他講的這樣，新人新氣象，走出新的歷史道路。但橫亙在國民黨眼前的生存發展困境是恐怖的、巨大的、前所未見的。

(中時電子報)