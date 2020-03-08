全台防疫緊張氣氛的小確幸，澎湖縣政府在菊苑休閒園區人工打造了70多公頃面積的花海，9種花色10萬株矮牽牛花營造了繽紛花花世界，大小竹編裝置藝術點綴著蓬勃生氣，這是澎湖鄉親忙裡偷閒賞花踏青的好去處。

新春歡喜迎賓，澎湖最美的花海園區增添新氣象，縣府新年新計畫，大面積復育「澎湖縣花」天人菊及闢建林蔭大道，打造繽紛綠油油的新澎湖之美。

離島澎湖水資源少、土地乾涸貧瘠，種樹植栽非常不容易，養花綠化更是與天爭利；17年前縣長賴峰偉力推青青草原計畫，短短3年完成施作面積65公頃，澎湖煥然一新一炮而紅。

2020年澎湖縣「文旅年」，縣府再推綠美化升級版花園綠蔭，大面積復育栽種天人菊景點、規畫1市3鄉林蔭大道、春節休憩園區賞花活動等，營造城市花園及市容景觀多樣化。

迎接新春新年到，澎湖花海率先打頭陣，今年澎湖休憩園區主打「幸福島嶼」新意象，遠比台北大安森林公園大了2.5倍的70多公頃花海園區於1月起持續綻放繽紛至3月底。

澎湖花海大小竹編裝置藝術品及9種花色10萬株矮牽牛花等璀璨登場，園區處處是美景，民眾拍照取景很吸睛，這是今年澎湖走春踏青的最夯好去處。

(中時 )