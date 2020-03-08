繼與Lamigo的合作後，小男孩樂團再度為Rakuten Monkeys樂天桃猿量身打造全新曲風主題歌，結合年度口號，全新搖滾單曲命名為《Rock You 10》，要在2020年開季一起寫下新篇章，用搖滾迎接挑戰，唱出光榮的勝利。

「請你記得我的聲音，在為你加油鼓勵」是《Rock You 10》最重要的部分，這首歌曲仍然充滿主唱米非熱情的嗓音，但有別於以往熱血破表的曲風，《Rock You 10》更進階，Rakuten Monkeys樂天桃猿更要與10號一起戰、一起樂。

小男孩樂團 全新單曲《Rock You 10》將於9日至11日在Hit FM 電台首播：

3/09(一) 早上9-10、下午1-2、晚上9-10

3/10(二) 早上5-6、下午2-3、晚上8-9

3/11(三) 早上6-7、下午5-6、晚上11-12

電台調頻 北107.7 中91.5 南90.1 宜97.1 花東107.7

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