行政院長蘇貞昌今日透過行政院媒體群組發布訊息，祝賀全國婦女同胞38婦女節快樂，並表示女性在職場、家庭中，對健康及醫療照顧工作付出及貢獻，特此向堅守社會崗位的女性表達感謝之意。

蘇貞昌指出，新冠肺炎防疫期間，女性在扮演母親、媳婦、及女兒的角色時，承擔了許多責任，且在醫療領域的護理人員、治療師、照服員、藥師等人力，多數為女性，都是國人健康的守護員。

蘇貞昌說，未來政府將會同步協調國內業者增加防護、隔離衣的產能，為醫護人員提供最好的保護，也會研議相關補助，作為防疫人員的最強後盾。

蘇貞昌表示，近年女性晉升職場管理決策層比例已明顯提升，但仍希望強化女性培力工作，確保不同性別者都能在各領與有平等機會，參與社會、公共事務及取得資源機會。

行政院性別平等處表示，台灣第10屆立委中，女性占41.59％，女性國會議員比例為亞洲之冠，全球排名第16名，超越瑞士，且透過婦女保障名額而當選的人數也在下降，代表女性不再需要依靠保障制度，也能在政治領域發揮影響力。

性平處指出，政府機關、學校、事業單位參與決策的女性主管比例已近43％，而2019年統計，35-39歲女性勞動參與率首次突破8成，而男女薪資落差也逐漸平衡，過去女性要達到與男性總薪資相等，必須多工作66天，2019年時已經減為52天。

(中時 )