美國在台協會（AIT）理事主席莫健4日與新北市長侯友宜會面，侯友宜表示兩人交流台美防疫作法，外界揣測莫健可能是為了了解侯友宜今後政治動態而來，侯友宜回應，「他是跟我搏感情交朋友」。

侯友宜表示，莫健是跟他厚友誼，交朋友，朋友之間談談防疫，讓自己身體更健康、更快樂，防疫期間談的都是防疫，侯說防疫洗手是最重要「內外夾弓大立腕」，莫健教他唱生日快樂歌唱兩遍。

(中時 )