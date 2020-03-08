與AIT理事主席莫健會面引發各方揣測 侯：交朋友搏感情 11:592020/03/08 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國在台協會（AIT）理事主席莫健4日與新北市長侯友宜會面，侯友宜表示兩人交流台美防疫作法，外界揣測莫健可能是為了了解侯友宜今後政治動態而來，侯友宜回應，「他是跟我搏感情交朋友」。 侯友宜表示，莫健是跟他厚友誼，交朋友，朋友之間談談防疫，讓自己身體更健康、更快樂，防疫期間談的都是防疫，侯說防疫洗手是最重要「內外夾弓大立腕」，莫健教他唱生日快樂歌唱兩遍。 (中時 ) #侯友宜 #防疫 #莫健 #AIT #理事主席 #美國在台協會 #台美防疫 #洗手 #政治動態 #搏感情 也許您會感興趣 推薦閱讀 靈鷲山加碼2000個御守 療癒護平安 04:102020/03/04 地方新聞 「2020桃園市客家季」停辦快閃及兒童節活動 19:312020/03/04 生活 宜蘭推防疫包 居家隔離足安心 04:102020/03/05 地方新聞 竹檢防疫處理小組協調聯繫會議 即時 查詢健保雲端紀錄 17:082020/03/05 生活 廟會考驗防疫 各區長剉咧等 04:102020/03/06 地方新聞 賴清德與莫健「戴這個」相見歡 網友讚2字 17:052020/03/06 政治 台鐵防疫再進化 車廂廁所配洗手乳、感應式水龍頭 13:002020/03/07 生活 疫情拉警報 領袖抱頭燒 04:092020/03/08 財經要聞 竹市防疫聯合演練 陳時中肯定 04:102020/03/08 地方新聞 北市防疫旅館首上線 柯P推手冊「讓業者按圖索驥」 11:242020/03/08 政治 政治熱門新聞 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 江啟臣到底怎麼贏的？他爆：韓粉總算出了一口氣 - 政治 罷韓會成功嗎 高雄人街訪爆真實心聲 - 政治 從江啟臣得票數看出端倪！黃創夏吐7字 - 政治 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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