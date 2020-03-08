台灣移工聯盟（MENT）在38國際婦女節，赴行政院為女性勞動者權益請命。（黃世麒攝）

台灣移工聯盟（MENT）在38國際婦女節，赴行政院為女性勞動者權益請命。（黃世麒攝）

3月8日是國際婦女節，台灣移工聯盟（MENT）赴行政院前為女性勞動者請命，指台灣政府雖從1997年以來已陸續將不少基本人權國際公約國內法化，也設立不少保障女性權益的機構，但至今卻只有一個小小的「喘息服務」，呼籲政府應廢除雙軌制長照，將本勞與移工的照顧人力規畫進長照人力，舒緩女性勞動者的壓力。

(中時 )