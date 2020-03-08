移工盟籲取消雙軌制 整合本勞移工長照人力 11:582020/03/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣移工聯盟（MENT）在38國際婦女節，赴行政院為女性勞動者權益請命。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣移工聯盟（MENT）在38國際婦女節，赴行政院為女性勞動者權益請命。（黃世麒攝） 台灣移工聯盟（MENT）在38國際婦女節，赴行政院為女性勞動者權益請命。（黃世麒攝） 3月8日是國際婦女節，台灣移工聯盟（MENT）赴行政院前為女性勞動者請命，指台灣政府雖從1997年以來已陸續將不少基本人權國際公約國內法化，也設立不少保障女性權益的機構，但至今卻只有一個小小的「喘息服務」，呼籲政府應廢除雙軌制長照，將本勞與移工的照顧人力規畫進長照人力，舒緩女性勞動者的壓力。 (中時 ) #移工 #長照 #人力 #女性 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆背書：防疫優先於非法移工取締 暫無調漲健保費規畫 04:102020/03/04 金融．稅務 新冠肺炎防疫 移工團體籲「不驅離、不處分、重新給予合法身分」 11:292020/03/04 政治 防失聯移工成破口 徐國勇看過來 19:432020/03/04 生活 無證移工沒口罩釀防疫破口？柯：抓解決不了問題 11:332020/03/05 政治 女力大躍進 台灣女性創業指數亞洲第一 14:382020/03/05 財經 非法移工的觀念破口 04:092020/03/06 論壇廣場 彰縣102長照機構 探望採限人限時 04:102020/03/06 地方新聞 Airbnb發起 ＃HostWithHer 慶祝國際婦女節 10:252020/03/06 財經 去年Q4女性房貸增2萬件 最在意更衣室、衛浴、廚房 16:402020/03/06 財經 迷路移工講越語 員警翻譯軟體溝通還載回住處 17:262020/03/06 社會 生活熱門新聞 去好市多買「京醬披薩」 一看成品他崩潰：根本黑暗料理 - 生活 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 驚！這邊買口罩免排隊 庫存5000個讓台北人哭了 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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