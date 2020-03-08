《翻爆旺旅遊》花現台灣 浪漫祕境開箱 戶外防疫首選

◎宜蘭員山墨染櫻

●地點：宜蘭縣員山鄉燈篙林道 ●花種：墨染櫻等樹種 ●期間：即日至3月中旬 ●交通：自行開車經省道台7丁線往雙連埤，隘界6路右轉後依指示牌抵達 ●特色：健行賞櫻林道種有山櫻花、昭和櫻等多種櫻花，從1月底至3月中旬依次而開，適合健行散步。 ●最佳欣賞時間點：日出後至下午5點半前皆適宜。

◎花蓮壽豐霧社櫻

●地點：花蓮縣壽豐鄉「樹湖櫻花步道」 ●花種：霧社櫻、福爾摩沙櫻、粉紅佳人、柳櫻等9種、多達3萬多株各式樣櫻花 ●期間：即日起至4月30日 ●交通：自行開車

◎台東森林公園朱槿

●地點：台東市森林公園 ●花種：朱槿（扶桑、紅燈花） ●期間：一年四季 ●特色：占地1.6公頃的朱槿花園，蒐集了2000多株、逾1200種不同品種的朱槿，有粉紫、嫩黃、艷紅、金黃等花色 ●交通：自行開車，公車有台灣好行東部海岸線、普悠瑪客運市區循環線，從森林公園大門進入約200公尺處 ●最佳欣賞時間（打卡時間）：早上7點30分到晚上7點30分

◎台北市陽明山昭和櫻

●地點：陽明山國家公園 ●花種：昭和櫻 ●期間：即日至3/15 ●交通：平日可自行開車或搭乘賞花專車、捷運轉乘公車上山 ●特色：淺粉紅版「櫻吹雪」 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：上午7點（晨光）、晚上6點 至9點（夕陽轉換至夜間照明）

◎基隆暖暖山櫻花

●地點：基隆暖暖龍門谷 ●花種：山櫻花 ●期間：2月1日至3月15日 ●交通：自行開車先開至老寮坑、暖東峽谷可輕鬆優遊暖東苗圃及暖暖運動公園，搭基隆市公車605由公車循環站開出至暖暖峽谷 ●特色：滿山滿谷的山櫻花景，可循線輕鬆優遊暖東苗圃及暖暖運動公園 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：3月初正好山櫻花開滿整個山谷，天氣好的時候還能遠眺台北101

◎新北烏來山櫻花

●地點：雲仙樂園賞櫻祕境與烏來賞櫻步道 ●期間：即日起至3月底 ●花種：以山櫻花為主，雲仙樂園內目前是粉紅色的吉野櫻綻放期 ●交通：搭乘烏來空中纜車至雲仙樂園賞櫻秘境；烏來賞櫻步道可搭乘849公車到烏來總站步行或開車前往至烏來西羅岸路沿路至保慶宮 ●特色：雲仙樂園內處處可見吉野櫻粉紅花瓣點綴園區 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：上午9點到下午5點

◎桃園拉拉山千島櫻

●地點：拉拉山恩愛農場 ●花種：千島櫻 ●期間：2月中旬至3月上旬 ●交通：自台7線接桃116線

◎竹市公園河津櫻

●地點：新竹公園 ●花種：河津櫻 ●期間：2月初至3月中旬 ●交通：國1新竹交流道下至新竹市轉運站停車場，步行15分鐘 ●特色：盛開的河津櫻，搭配新竹市政府打造全新的新竹公園造 景與麗池美景，初春賞櫻，不論白天或夜晚各有不同風情 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：全天都是賞花時間，上午10點 前人潮較少

◎竹縣五峰富士櫻

●地點：五峰鄉山上人家森林農場，大隘村茅圃468-5號 ●花種：富士櫻 ●期間：2月中旬到3月中旬 ●交通：開車，從縣道122線南清公路29.6k或35k上山 ●特色：沿著農場步道和茶園可欣賞盛開的富士櫻 ●最佳欣賞時間點：凌晨4點到早上8點

◎苗栗縣蓮臺山昭和櫻

●地點：蓮臺山妙音淨苑 ●花種：昭和櫻 ●期間：至3月底 ●交通：開車台3線124公里處右轉上蓮臺山，約6.7公里可抵達 ●特色：地處海拔約751公尺，空氣清新，園區內種有櫻花林，品種包含山櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻及桃、李花等 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：僅周六、日和國定假日，上午8點至下午6點開放參訪

◎台中福壽山富士櫻

●地點：福壽山農場「千櫻園」 ●花種：緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻及大島櫻為主力。 ●期間：3/10-3/31 ●交通：自駕走中橫公路往福壽山農場 ●特色：全台最高櫻花園，花季從2月起跑，一路爆發到4月初。 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：上午7點至下午4點30分

◎雲林虎尾木棉花

●地點：雲林縣145縣道虎尾往西螺段沿線約1公里長 ●花種：木棉花 ●期間：2月18日至3月15日 ●交通：自行開車，中山高下虎尾交流道往虎尾至145縣道交叉口左轉 ●注意：木棉花散落路面容易打滑，摩托車族要小心；來往車輛多，拍照打卡注意來車

◎彰化二林木棉花

●地點：彰化縣二林鎮木棉花道 ●花種：木棉花 ●期間：3月1日至清明節 ●交通：自行開車，打開地圖搜尋「二林木棉花道」可達 ●特色：道路兩旁種滿1100顆木棉花樹，讓人彷彿走進紅色隧道

◎南投鳳凰園區河津櫻

●地點：南投縣台大林管處鳳凰自然教育園區 ●花種：河津櫻 ●期間：2月下旬至3月中旬 ●交通：自行開車

◎嘉市親水黃花風鈴木

●地點：嘉義市親水路黃花風鈴木 ●期間：即日至3月10日 ●交通：自行開車由台18線開至軍輝橋 ●特色：長800公尺道路兩側黃花滿枝頭，站在其中黃金雨花紛飛 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：上午7點到下午5點

◎嘉縣太保黃花風鈴木

●地點：嘉義縣太保市朴子溪堤防 ●花種：黃花風鈴木 ●期間：即日至3月15日 ●交通：自行開車，經台37線於166縣道處迴轉，目的地在右邊 ●特色：堤防道路2側、逾1公里的隧道式黃花風鈴木花海 ●最佳賞花時間：上午10點至下午5點在陽光遍灑下，其鮮艷度可提升且更加迷人

◎台南將軍木棉花

●地點：台南將軍 ●花種：木棉花 ●期間：即日起到3月下旬 ●交通：自行開車 ●特色：區內共有7條木棉道，分布範圍廣，其中南21線木棉道有3公里長 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：清晨、晴天

◎高雄美濃花旗木

●地點：高雄市美濃區朝元92-5號 ●花種：花旗木櫻花樹 ●期間：3月中旬至4月中旬 ●交通：打開地圖搜尋【蝶舞澗】即可 ●特色：園區位於山谷，生態豐富，可以看到不同種類的蝴蝶、蜻蜓、也有可能會遇到陸蟹、獼猴、竹雞等 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：下午2點到4點

◎屏東原民園區九重葛

●地點：台灣原住民族文化園區 ●花種：九重葛 ●期間：3月底前 ●交通：開車國3長治交流道下至台24線水門轉縣道185線接屏35線即到文化園區 ●特色：園區內處處能見開得燦爛的九重葛 ●最佳欣賞時間點（打卡時間）：上午8點30分 至下午5點

◎澎湖矮牽牛花

●地點：澎湖菊苑 ●花種：矮牽牛花期間：春節至3月底 ●交通：開車、騎車。澎204縣道（澎湖國家風景區管理處及水土保持教室旁） ●特色：9種花色10萬株矮牽牛花繽紛矗立，大小竹編裝置藝術增添新意象 ●最佳欣賞時間點：上午8點至下午5點

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