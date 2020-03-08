福建泉州市一幢隔離新冠肺炎密切接觸者的飯店，在上周六（7日）突然倒塌，造成至少70人被埋。截至周日（8日）早上10時30分，事故造成至少4人死亡，5人重傷，仍有多人被困。泉州市公安局局長周日表示，65歲的楊姓房屋業主也被警方帶走調查。

泉州市鯉城區住建局局長張翼8日表示，事發時，飯店底層正進行房屋改造施工工程時發生，楊姓業主在上周六（7日）晚上7時，被施工工人告知，房屋內的一條房柱發生變形，三四分鐘後，樓體整體坍塌。張翼續稱，正調查飯店倒塌的原因是裝修造成，還是原本存在結構問題。

據陸媒報道，大樓前商戶指出，飯店在裝修期間曾引發商戶擔憂，怕大樓的承重能力有限，加上1樓的店舖門窗疑因壓力問題，「玻璃被擠壓炸裂五六塊」，遂因覺得危險而決定搬離。

飯店一名林姓經理確認，飯店為集中隔離點，住有幾十名隔離人員。至於樓房倒塌的原因，林男表示事發前飯店房東曾對房屋進行過與地基相關的施工，或許與此事有關。

資料顯示，飯店曾在2018年11月和2019年12月，因「未按規定辦理住宿登記」，被泉州市公安局鯉城區分局罰款，責令立即整改。

(中時 )