樹湖村荖山櫻花山賞花。（王志偉攝）

樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿（左）與常務理事劉山寶（右），年年看護櫻花生態。（王志偉攝）

春日，各地的櫻花陸續盛開，花蓮壽豐鄉也有一處賞櫻祕境「樹湖櫻花步道」，當地廣植3萬多株櫻花，還有數十株罕見的百年櫻花王，樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿說，花種繁多是為了延長花季，因為每個品種開花期不同，訪客雖無法看到整山粉紅盛況，但花季卻能從1月底一直到4月中，都有櫻花蹤跡。

壽豐鄉樹湖愛鄉協進會在水土保持局花蓮分局輔導下，近20年來陸續在樹湖荖山種下多達3萬株的各種櫻花樹。目前正值全民共同防疫，壽豐鄉樹湖愛鄉協進會歡迎國人前來樹湖村登山賞花，用賞花賞景的放鬆心情，釋放因防疫造成的心理壓力，舒緩情緒，發現樹湖的天然美景。

樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿表示，樹湖社區在多年前接受水土保持局花蓮分局輔導，執行「農村再生」計畫，並推動「樹湖荖山饗戀櫻花計畫」，連年進行櫻花種植活動，多年來累積種下3萬株櫻花，有台灣原生種的山櫻、霧社櫻、福爾摩沙，外來種有八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等9種櫻花。

楊國卿率同協進會長年照顧櫻花，「我們都是義工性質，希望帶給全國民眾一處賞櫻絕佳點」，協進會的志工每年都在花季前施肥，延續這些山裡的嫣紅。楊國卿也歡迎各地愛花人士「認養」（肥料），讓櫻花更粉紅更綻放。

他還說，傳說中的百年櫻花王，是在日治時期，日本人在樹湖砍伐樟樹送回日本，同時種植兩百多棵台灣山櫻，現在大概留下40棵左右，現在雖已花謝，但是距離社區最近的，也是剛要爬上櫻花步道點，就可見到大量櫻花樹，今年因缺肥料加上氣溫之故，花兒並未奔放，但到此走訪，充分感受「大自然」之美！

楊國卿說，到荖山除了賞櫻花，也還可以觀賞山區牡丹、杜鵑、桃花、李花、棋盤腳等隨著季節更替的景致，以及大片肖楠林區特殊景致。

壽豐鄉樹湖愛鄉協進會目前受理遊客與團體預約入山體驗與賞花，想享受「樹湖生態體驗行」的遊客與團體，可向樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿洽詢（電話0953523465），協會將可安排導覽解說人員陪同。

(中時 )