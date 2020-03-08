警力騎乘警用機車於中正路事故率最多路段，自正義街起至台86橋下來回巡視，並使用喊話器播放「易肇事路段，請小心駕駛，遵守交通規則，歸仁分局關心您」警語。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

歸仁警分局統計108年車禍受傷案，發現仁德區中正路為轄區事故量最多路段，一來因中正路全長近10公里，北與永康分局交界，南與高雄湖內分局交界，取道於此的駕駛人眾多；二來沿途經過住家、工業區、市集，交通狀況複雜，駕駛人一分神易釀意外。警方規畫警力騎乘警用機車於中正路事故率最多路段，自正義街起至台86橋下來回巡視，並使用喊話器播放「易肇事路段，請小心駕駛，遵守交通規則，歸仁分局關心您」警語，不少用路人乍聽霧煞煞，得知是警方苦心，忍不住讚用心！

歸仁警分局長梁仁輝指出，透過大數據分析，仁德區中正路車禍事故發生時段自上午6時起急遽增加，至晚上20時以後才逐漸減少，為讓用路人於這段時間內行經中正路能提高警覺小心駕駛，該分局規畫警力騎乘警用機車於中正路事故率最多路段，自正義街起至台86橋下來回巡視，並使用喊話器播放「易肇事路段，請小心駕駛，遵守交通規則，歸仁分局關心您」警語。

除此之外，同時沿途各大路口設巡邏箱，增加見警率，且在巡簽時提高宣導能量，讓更多用路人能提高警覺小心駕駛。

警方各項創新作為，是為了增進人民生命財產安全，讓交通更安全所做的努力，希望民眾能支持警方作為，另外對於各項易導致車禍事故發生的違規，警方也會持續積極取締，期許能讓每個人都有安全的行車環境。

(中時 )