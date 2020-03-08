53歲女星溫碧霞前（6日）被民眾直擊在香港百貨公司購物，但她竟無視新冠肺炎疫情，全程都沒有戴口罩。雖然私照曝光讓許多網友大讚凍齡，但溫碧霞未戴口罩的行為也遭來許多批評，引發網友兩面論戰。

溫碧霞15歲就被星探發掘，曾演出數十部電影、電視劇，並發行過數張個人專輯，得過澳門電影節金蓮花獎最佳女配角；紅極一時的溫碧霞，在2000年嫁給香港富商何祖光，婚後依然有影視作品。

溫碧霞主演的新戲《墮落花》入選第15屆大阪亞洲電影節，原本計畫要赴日宣傳，但因新冠肺炎而取消，她轉往香港知名購物商場打發時間。有網友直擊，雖然溫碧霞已年過半百，穿著打扮還是相當年輕，以牛仔長裙搭配斜肩上衣，皮膚也保養得相當水嫩。

據《新浪網》報導，溫碧霞當天雖打扮低調，但明星光環相當顯眼，一堆銷售員亦步亦趨，還派專人幫她提著戰利品，讓她享受VIP待遇。溫碧霞購物結束後步出賣場，司機已在外等候，她臨上車臉上都還帶著笑意，看起來花錢花得非常開心。

許多網友大讚溫碧霞超級凍齡，比年輕女生保養得還好；但很多網友不認同她不戴口罩的行為，直言「無懼疫情啊」、「深怕別人不知道是她」、「為了露臉竟不戴口罩」、「戴口罩花了妝就不好看了」、「想顯示與眾不同」、「每次穿衣必露肩」、「她覺得妝不能白化」。

溫碧霞看來血拼得十分開心。（圖／新浪網）

(中時電子報)