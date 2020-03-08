宜寧＆弘光舉辦電競體驗營，讓國三生體驗導播音控、燈光視訊、直播攝影、主播賽事。（宜寧高中提供／陳世宗台中傳真）

宜寧高中與弘光科大於8日聯合舉辦「電競體驗營」，活動內容豐富多元，除讓學生上場玩線上賽尬一下外，過程中還有介紹以電競為中心所延伸的周邊軟硬體設備、周邊商品及未來進路；讓學生實際作電競相關領域體驗，如導播音控、燈光視訊、直播攝影、主播賽事等，讓擁有電競夢的孩子能更了解電競產業的發展趨勢。

宜寧高中指出，台灣電競十年有成！自106年「電競技藝」與「電競產業」納入「運動產業發展條例」之後，電競產業正式被納入運動產業一環，各地方政府也開始致力於電競產業的發展。

台中市政府去年9月在弘光科技大學舉辦「2019台中電競嘉年華」活動，極力發展ACGV（Anime動畫、Comics動畫、Game遊戲、Video影視）產業，培育電競相關產業人才，建立產官學的發展連結，扶植電競產業的發展。

宜寧高中校長何財源說，該校於107學年度耗資數百萬建置中部第一所「水冷系統」電競實訓中心，成立電競產業專班，吸引學生及家長青睞！「電競產業生態圈很廣，包含電競遊戲、硬體周邊、軟體設計、舉辦賽事組織、電競戰隊、音效與燈光、賽事轉播、媒體娛樂等；宜寧高中掌握時代趨勢脈動，有志成為中台灣培育電競人才的基地，提供青少年族群與整體產業更多機會。」

何財源表示，電子競技隨著「2019亞洲電競大賞AEA－台灣站」頒獎典禮完美落幕後，電競的熱話題持續發燒，該校此次特與弘光科大攜手合作辦理「電競體驗營」活動；結合校距鄰近、系科接軌、資源共享等優勢，共同為電競圈培育產業需求人才而努力，同時為擁有電競夢想的年輕學子鋪設升學及就業的進路管道。

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